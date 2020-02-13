Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ara ara kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ara ara kapandı - Son Dakika

Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ara ara kapandı

1 saat önce

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkii yoğun kar yağışı nedeni ile aralıklarla kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ara ara kapandı, System.String[]

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkii yoğun kar yağışı nedeni ile aralıklarla kapandı.


Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 30. kilometresindeki Damlalı Boğazı rampası gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile Afyon'dan Antalya istikametine aralıklarla trafiğe kapanıyor.


Karayolları ekipleri kar yağışının başlaması ile birlikte yolu trafiğe açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederek yolda sürekli olarak tuzlama ve yolu kürüme çalışmasını sürdürdü.


Yolda trafik ekipleri de zincir ve kar lastiği kontrolü yaparak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Antalya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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