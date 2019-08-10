Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu
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Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu

54 dakika önce

Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu, System.String[]
AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya Karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri ise aralıksız denetim yapıyor. Yol üzerindeki kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.


- Afyonkarahisar
Kurban Bayramı, Antalya, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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