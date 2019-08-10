Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu
1 saat önce
Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR- Antalya
karayolunda Kurban Bayramı
tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya Karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah
saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri ise aralıksız denetim yapıyor. Yol üzerindeki kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.
- Afyonkarahisar
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