Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor

47 dakika önce

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Afyonkarahisar-Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş mesafesi 20 metrelere kadar düştü. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin 50 kilometreye yakın alanda etkisini gösterdiği bildirildi.

Yetkililer sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:28 Kaynak: İHA

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