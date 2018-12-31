Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş mesafesi 20 metrelere kadar düştü. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin 50 kilometreye yakın alanda etkisini gösterdiği bildirildi.



Yetkililer sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı. - AFYONKARAHİSAR

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