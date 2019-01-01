Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Afyonkarahisar- Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş mesafesi 20 metrelere kadar düştü. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin 50 kilometreye yakın alanda etkisini gösterdiği bildirildi.

Yetkililer sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Sabah, Afyonkarahisar, Güncel
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