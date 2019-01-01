Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
Afyonkarahisar-Antalya karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Afyonkarahisar- Antalya
karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sabah
saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş mesafesi 20 metrelere kadar düştü. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç
rampasında etkili olan sisin 50 kilometreye yakın alanda etkisini gösterdiği bildirildi.
Yetkililer sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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