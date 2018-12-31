Afyonkarahisar- Antalya Karayolunda Sis Etkili Oldu

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis trafiği olumsuz etkiledi. Yolda görüş uzaklığı yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman yolu görmekte zorlandı. Yolun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin 50 kilometrelik bir bölümde etkisini gösterdiği belirtildi.Trafik polisleri yolda görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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