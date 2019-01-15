Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

1 saat önce

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Trafik Durma Noktasına Geldi, System.String[]
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Sandıklı-Afyonkarahisar arasındaki Başağaç Boğazı ve Damlalı Boğazı'ndaki buzlanma nedeni ile kamyon ve tırların Sandıklı'dan çıkışına trafik ekipleri izin vermedi. Sandıklı'da beklemekte olan şoförler karayollarının yeterli yol kürüme ve tuzlama çalışması yapmadığını ileri sürdü.

Antalya'dan çıkıp Romanya'ya haline nar götürdüğünü söyleyen Anıl Yılmaz isimli tır şoförü "Sabaha kadar aracımız donar mı bilmiyoruz, biz yurt dışında da karlı havalarla karşılaşıyoruz fakat oralarda çalışma yapılıyor yol kapanmıyor." dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Başağaç, Sandıklı, Afyon, Güncel
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