AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

03.03.2022 12:03

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu dün 7 saat ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu dün 7 saat ulaşıma kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'da, dün saat 17.30 sıralarında başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kızılören ilçesinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu, dün saat 20.00'den 03.00'e kadar ulaşıma kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için yola çıkan İbrahim Kösem, Kar çok şidetli yağmaya başladı. Saat 20.00 gibi ilerleyemez olduk dedi. Başağaç rampasında ise sabah saatlerinde 3 TIR'ın kazası nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklık yaşandı. Sandıklı'da jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri işçi, personel taşıyan servis araçları denetledi. Denetimde sürücü belgesi, araçların yetki izin belgesi, geçerli trafik sigortası ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol edildi. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri takip mesafesine uymaları ve kış lastiği kullanmalarını yönünde uyardı.

AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da karla mücadele Afyonkarahisar'da karla mücadele Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

Karahisar, Antalya, Saat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:44:09. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement