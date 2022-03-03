AFYONKARAHİSAR'DA KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu dün 7 saat ulaşıma kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'da, dün saat 17.30 sıralarında başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kızılören ilçesinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu, dün saat 20.00'den 03.00'e kadar ulaşıma kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için yola çıkan İbrahim Kösem, Kar çok şidetli yağmaya başladı. Saat 20.00 gibi ilerleyemez olduk dedi. Başağaç rampasında ise sabah saatlerinde 3 TIR'ın kazası nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklık yaşandı. Sandıklı'da jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri işçi, personel taşıyan servis araçları denetledi. Denetimde sürücü belgesi, araçların yetki izin belgesi, geçerli trafik sigortası ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol edildi. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri takip mesafesine uymaları ve kış lastiği kullanmalarını yönünde uyardı.