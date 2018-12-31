Afyonkarahisar- Antalya Yolunda Yoğun Sis
28 dakika önce
Antalya yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.
AFYONKARAHİSAR- Antalya
yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Afyonkarahisar- Antalya yolunda, bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi. Görüş uzaklığı 20 metreye kadar düşerken, sürücüler, yolu görmekte zaman zaman zorlandı. Yolun özelikle Başağaç
rampasında etkili olan sisin, 50 kilometrelik bölümde arttığı belirtildi. Trafik polisleri, yolda görev alarak, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
- Afyonkarahisar
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:07 Kaynak: DHA
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