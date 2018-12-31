Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar- Antalya Yolunda Yoğun Sis

Afyonkarahisar- Antalya Yolunda Yoğun Sis

28 dakika önce

Antalya yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar- Antalya Yolunda Yoğun Sis, System.String[]
AFYONKARAHİSAR- Antalya yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar- Antalya yolunda, bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi. Görüş uzaklığı 20 metreye kadar düşerken, sürücüler, yolu görmekte zaman zaman zorlandı. Yolun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin, 50 kilometrelik bölümde arttığı belirtildi. Trafik polisleri, yolda görev alarak, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:07 Kaynak: DHA

Sabah, Afyonkarahisar, Antalya, Güncel
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