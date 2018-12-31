Afyonkarahisar- Antalya Yolunda Yoğun Sis

Antalya yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

AFYONKARAHİSAR- Antalya yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.



Afyonkarahisar- Antalya yolunda, bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi. Görüş uzaklığı 20 metreye kadar düşerken, sürücüler, yolu görmekte zaman zaman zorlandı. Yolun özelikle Başağaç rampasında etkili olan sisin, 50 kilometrelik bölümde arttığı belirtildi. Trafik polisleri, yolda görev alarak, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - Afyonkarahisar

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