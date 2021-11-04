AFYONKARAHİSAR - Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, toprağa verildi - Son Dakika

Paşa Cami
Türk Bayrağına sarılı tabuttan görüntü
Asker'in fotoğrafı
Cenaze namazı
Tabutun askerler tarafından taşınması CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok dalda ödül kazanan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğrencileri tebrik ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilere, öğretmenleri ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti.
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Kaynak: AA
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