AFYONKARAHİSAR AYNI TARLADAKİ HAŞHAŞ VE GELİNCİK ÇİÇEKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU
20 dakika önce
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlada birlikte açan haşhaş ve gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde tarlada birlikte açan haşhaş ve gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı renkteki çiçekleri görenleri cezbetti.Sandıklı'ya bağlı Kozvan köyü girişinde yaklaşık 10 bin metrekarelik tarlada haşhaş ve gelincik çiçekleri birlikte açtı. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı açan çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Yol üzerinden geçen bayram tatilcileri ve vatandaşlar ise tarlada hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yaptı. Abdullah Albayrak, Bayram tatili için eşimin memleketi Afyonkarahisar
'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz
köyüne doğru giderken, Kuyucak
köyünde yol üzerinde bu tarlayı gördük. Çok enteresan. Gelincik tarlalarına alışkınız ama burada her renkten var. Uzaktan da çok güzel bir ahengi var. Etrafta yine bu şekilde doğa manzaraları var. Biz de durup fotoğraf çektik. Tabii Anadolu'nun neresine gitseniz cennet. Başka bir porte. Buraların kadrini, kıymetini bilmek lazım. Buranın tarımla uğraştığı bitkilerden biri haşhaş. Haşhaş gelinciklerle birleşmiş. İnanılmaz bir ahenk dedi.
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