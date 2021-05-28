AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi

Mısri Mahallesi sakinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Mısri Mahallesi'nde yapımı planlanan kentsel dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitaben bir konuşma yaptı.