Afyonkarahisar Barosu, Kovid-19 salgını sonrası adalet hizmetleri için önerilerde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar Baro Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle duran adalet hizmetleri ve ekonomik olarak zor günler geçiren avukatlar için yeni önerilerde bulundu.



Afyonkarahisar Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda "Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz" şeklindeki sözlerinin canı yürekten desteklendiği belirtildi.



Açıklamada, "Hiçbir şey insan sağlığından ve hayatından önemli değildir. Bu beyanda, alınan tedbirlere birebir uyacak ve uyulmasını da teşvik edeceğiz. Sosyal mesafenin ve tecridin korunması kapsamında, adliyelerdeki yığılma ve kalabalıklaşmanın önüne geçmek üzere başvuru, itiraz ve şikayetlere ilişkin sürelerin uzatılması olumludur, gereklidir." ifadesi kullanıldı.

İcra takipleri, duruşma ve mahkeme işlemleri, adli tatil ve ekonomik tedbirlere ilişkin önerilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UYAP üzerinde avukatların yapabileceği işlem ve sorgulamalara dair kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Mahkeme duruşmalarının, SEGBİS üzerinden, avukatların ve tarafların online katılımı ile yapabilmeleri sağlanmalıdır. Bugüne kadar, UYAP'ın muhteşem imkanlarından yararlanılmamış olması üzücüdür. Elbette bu uygulama olağanüstü dönemlere has olmalı, kalıcı olmamalıdır. Bu seneye mahsus olmak üzere, adli tatilde tüm hakim ve savcıların izinleri kaldırılmalı, tayinler durdurulmalıdır. Yine, bu seneye mahsus olmak üzere stajyer avukatlara belirli bir ücret devlet tarafından ödenmelidir. Zor durumda bulunan bütün avukatlara da 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmelidir."