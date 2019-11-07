Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Afyonkarahisar Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

6 saat önce

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Avukat Turgay Şahin, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Afyonkarahisar Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki, System.String[]

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Avukat Turgay Şahin, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.


Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir objektif gerekçeye dayanmayan bu genel kurul çağrılarının, birliklerine zarar verdiğini belirtti.

Yargı reformu sürecinde mesleklerinin sorunlarının çözülmeye başladığını aktaran Şahin, "Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği ve mesleğimize zarar vereceği kanısındayız. Üstelik avukatlık kanunu hükümlerine göre de dayanağı bulunmayan, sonuç almaktan çok tartışma yaratma maksadını taşıyan olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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