Afyonkarahisar Başkan çocukları bayramda unutmadı

Başkan çocukları bayramda unutmadıAfyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyeye ait çocuk eğlence parklarını ücretsiz yaparak, binlerce çocuğa eğlenceli bir bayram yaşattı.

Başkan çocukları bayramda unutmadı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyeye ait çocuk eğlence parklarını ücretsiz yaparak, binlerce çocuğa eğlenceli bir bayram yaşattı. Başkan Zeybek, Çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla belediye bünyesinde hizmet veren Veysel Eroğlu Parkı ve Karayolları Parkı'nda çocuk oyun alanları Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren dördüncü gününe kadar çocuklar için ücretsiz yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, parkları ziyaret ederek çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zeybek, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Çocuklarla oyun parkında bir süre oynayan Zeybek, çocuklara oyun alanlarının zamanla genişletileceğini söyledi.

ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLSUN BİZE YETER

Karayolları ve Veysel Eroğlu paklarındaki oyun alanlarının çocuklar için ücretsiz olması dolayısıyla 4 bin ile 5 bin civarında eğlenme fırsatı bulduğunu anlatan Başkan Zeybek, Belediyemiz tarafından yapılan Karayolları ve Veysel Eroğlu parklarında oyun alanlarımızı çocuklarımıza bayram dolayısıyla bayram hediyesi olarak ücretsiz yapalım istedik. İnşallah ilerleyen günlerde Karayolları Parkı'mız daha genişleterek daha farklı oyun gruplarını çocuklarımıza kazandıracağız. Çocuklarımız mutlu olsun yeter. Bizim tek istediğimiz bu. Gördüğüm kadarı ile çocuklar da memnun. Bayram süresi boyunca oyun parklarımızdan 4 bin ile 5 bin çocuğumuz faydalandı. Çocuklarımızın mutlulukları da yüzlerinden okunuyor. Çocuklar mutlu oldukça biz de her türlü imkanı sunmaya gayret sarf edeceğiz dedi.

AİLELER UYGULAMADAN MEMNUN

Çocuklarını Karayolları ve Veysel Eroğlu oyun parklarına getiren aileler ise uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyerek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Aileler çocukların bu uygulamadan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Çocuklar da hep bir ağızdan Başkan Zeybek'e bayram hediyesinden dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü

Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik

Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var

Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum