AFYONKARAHİSAR Başkan Toptaş tarladaki GES'i inceledi - Son Dakika

Başkan Toptaş tarladaki GES'i inceledi

SANDIKLI Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, sulama maliyetini düşürmek amaçlı tarlanın 400 metrekare alanına kurulan 200 panelden oluşan saatte 55 kW elektrik üreten güneş enerji sistemi inceledi. Ziraat Odası Başkanı Toptaş, sistemin yaygınlaşması gerektiğini bildirdi.

Geçen yıl 130 dekar alan sulayarak ayda 8 bin ile 8 bin 500 lira, sezonda ise 58 bin lira elektrik faturası ödeyen Ahmet Diker, bu sezon bu maliyetten kurtulup, ürünlerini daha çok sulama imkanı bularak, verimdeki kaliteyi artırmak amaçlı güneş enerji sistemi kurdurdu. 400 metrekare alanda kurulan sistem 200 panelden oluştu. 35 beygirlik dalgıç motoru çalıştıran sistem 55 kW elektrik üretti. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, güneş enerji sistemini yerinde inceleyerek, sistemi kuran yetkili firma sahibi Ali Eren'den detaylı bilgi aldı.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Çok güzel bir proje olmuş. Üreticilerimiz girdi maliyetlerinden olan sulama elektriğinin maliyetlerinden dolayı üreticilerimiz para kazanamadıklarından yakınıyor. Sistemi yerinde inceledik. Su bedava, elektrik bedava. Birkaç yılda da kendini amorti edebilen bir sistem. Bütün çiftçilerimize tavsiye ederiz. Yaygınlaşmasını da canı gönülden istiyoruz" dedi.

Güneş panellerini takan firmanın sahibi Ali Eren de "Bugün projemizi Sandıklı Ziraat Odası Başkanımıza tanıtarak, anlattık. Kendileri sistemi beğendiklerini, desteklediklerini anlattı. Haliyle 'üretim üretim' diyoruz. Fakat üretimin en önemli maliyetleri elektrik maliyetleri. Elektrik sarfiyatları. Çiftçimiz zaten her zaman üretmeye gönüllü. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 200 panelden oluşuyor. 50 beygirlik motor çalıştıracak şekilde tasarladık. 55 kW'dan oluşuyor. Şebeke bağlantısız bir sistem. Şu an kuyuda 35 beygirlik bir motor var. Üreticimiz dalgıç motorunu ilerleyen zamanlarda 50 beygire kadar çıkarabilecek" diye konuştu.