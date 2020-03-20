AFYONKARAHİSAR Başkan Zeybek: 81 ilde 81 okulun lokumları bizden - Son Dakika

Başkan Zeybek: 81 ilde 81 okulun lokumları bizden

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders günü ilk teneffüsün 40 dakika olacağını açıklamasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten destek geldi. Başkan Zeybek, Milli Eğitim BakanI Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı 'Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız' açıklamasında bulunmuştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Bakan Ziya Selçuk'a sosyal medya hesabı aracılığıyla mesaj gönderdi. Bakan Selçuk'un tweetini alıntılayan Başkan Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum göndereceklerini açıkladı. Başkan Zeybek mesajında, '40 dakika teneffüste dünyaca ünlü Afyon lokumunu tatmadan olmazdı. Değerli Bakanım Ziya Selçuk, lezzetin başkenti Afyonkarahisar'ımızın meşhur lokumu ile öğrencilerimizin ağzını tatlandırmak isteriz' ifadelerine yer verdi.

Belediye olarak eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeybek, 'Afyonkarahisar lokumu, sucuğu, mermeri ve lezzetleri ile meşhur. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimizi, Afyonkarahisar'ımızın lezzetlerinden lokum ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. Öğrencilerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptık. Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk. Biz de şaşırdık. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz içinde lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız" diye konuştu.