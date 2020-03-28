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Afyonkarahisar Belediye Başkanı hoparlörden Kovid-19'a karşı "Tedbirlere uyalım" çağrısı yaptı
20 dakika önce
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.
Zeybek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Basın Yasın Birimindeki belediye hoparlöründen, Afyonkarahisar halkına seslendi.
"Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız" diyen Zeybek, şöyle konuştu:
"Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tan... Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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