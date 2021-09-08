BELEDİYE BAŞKANI ZEYBEK: BU SENE TÜM ÖDÜLLERİ ALMAYI HEDEFLİYORUZ - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON organizasyonları ile bu sene bütün ödülleri almayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) organizasyonunu ilk olarak 2018 yılında düzenlediklerini hatırlatan başkan Zeybek, "2019'da ikincisini gerçekleştirdik. 2019'da dünyanın en iyi padok ödülünü aldık. Her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. 2020'ye çok iyi hazırlanmıştık ama pandemiden dolayı bunu ötelemek zorunda kaldık. 2021'de ise Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile istişare ederek bunu festival şeklinde gerçekleştirme kararı aldık. 2021 yılında 'Güvenli ülke Türkiye' sloganını öne aldık. Dünyayı kasıp kavuran Covid'de Türkiye gerçekten hükümetiyle, başımızdaki Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumlarıyla çok iyi bir mücadele sergiledi. Ondan dolayı 'Güvenli ülke Türkiye' sloganıyla İtalya'da yapılan 9'uncu ayağı MXGP of AFYON olarak Afyon'a kazandırdık. Şu anda 9'uncu ayağın yarışmaları yapılıyor. Gerek yarışmacılar olsun, FIM yetkilileri olsun, gerekse çevre illerden ve yurt dışından gelen seyirciler olsun, organizasyonun mükemmel şekilde devam ettiğini, hiçbir kavga gürültü olmadan, sakince yüzlerce, binlerce insanın bir araya gelerek eğlendiğini, motorsporlarını izlediğini kendileri söylediler. İnşallah 2022'de bundan bir tık daha ileri götürmek istiyoruz. Bu noktada Sayın Valimizin bize olan desteği ve güveni tam. Bundan dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bu, birlikteliğin en güzel göstergesi diye düşünüyorum" dedi.

Başkan Mehmet Zeybek, bu seneki tüm ödülleri almak istediklerini kaydederek, "Bu sene inşallah tüm ödülleri almayı hedefliyoruz diye FIM yetkililerine söylediğimde kendileri gülümsediler. İnşallah bu sene de pistimiz sayesinde farklı bir ödül daha kazandıracağız ülkemize" diyerek sözlerini noktaladı.