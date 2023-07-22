Güneşin altında çalışan işçilerle eli cebinde fotoğraf çektirdi! O belediyenin başkanı, bakın bir de hangi notu düştü - Son Dakika
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Güneşin altında çalışan işçilerle eli cebinde fotoğraf çektirdi! O belediyenin başkanı, bakın bir de hangi notu düştü

22.07.2023 14:03

Afyonkarahisar Belediyesi teleferik inşaatı alanına giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eli cebinde güneş altında çalışan işçilerle çektirdiği fotoğrafı, "Gece gündüz çalışıyoruz" notuyla sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan gönderiye, "Çalıştığından kan ter içinde kalmışsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in teleferik inşaatında çalışan işçilerin başında durarak elleri cebinde bir şekilde "Gece gündüz çalışıyoruz" başlığı ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden olurken, haber olarak bir çok internet sitesinde yayınlanan fotoğrafa sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

Başkan Zeybek, bitirilme tarihinde inşaatına ancak başlanan Afyonkarahisar Belediyesi teleferik inşaatı alanına giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası 32 dereceyi bulunan sıcaklığın altında çalışan işçilerin başında ellerinde cebinde bir şekilde fotoğraf çektirerek "Vizyon projelerimiz arasında yer alan teleferik inşaatında çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Şehrimize yeni yatırımlar ve projeler kazandırmak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Söz Uçar Eser Kalır" ifadeleri ile paylaştı.

İşçilerin başında verdiği poza bak! Belediye başkanına yoğun tepki var

"KAN TER İÇİNDE KALMIŞSIN"

Fotoğraf, haber olarak birçok yerel internet sitesinde yayına girdikten sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta bombardımana tutuldu. Kullanıcıların yaptıkları "Çalıştığından kan ter içinde kalmışsın ve önce sineklere çalışın başkan her yer sinek" gibi yorumlar ise hem güldürdü, hem de düşündürdü.

İşçilerin başında verdiği poza bak! Belediye başkanına yoğun tepki var

PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI

Başkan Zeybek'in fotoğrafı, bir süre sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal medya platformlarında yoruma kapatıldı. Diğer paylaşımların yoruma açık olmasına karşılık bu fotoğrafın gelen tepkiler üzerine yoruma kapatılması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • mücahid: vasıfsız,Liyakatsiz insanları belediye başkanı adayı yapmasınlar lütfen.Bu chp içinde,akparti içinde,tüm partiler için geçerli!!! Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Bu konu için...bir pire için yorgan yakılır be.. kardeşim... Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • Mahmut Gün: Başkan onlarla çalışıyor gibi yapsa yalan olduğunu bilerek poz vermiş olcakti halkı kandirmamis zaten bizler oy vererek içimizdeki zenginleri daha zengin etmiyozmu siyset fakirlerin çenesini yordugu konuşmala zenginlere kalp kollestrol hastaligi sebebi aşırı para kazandırmak degilmi Cevap Yaz 54 0 Yayından Kaldır
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Afyonkarahisar Belediyesi, Mehmet Zeybek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneşin altında çalışan işçilerle eli cebinde fotoğraf çektirdi! O belediyenin başkanı, bakın bir de hangi notu düştü - Son Dakika


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