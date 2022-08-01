Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, Sahipata Kapalı Spor Salonunu inceledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, Sahipata Kapalı Spor Salonunu inceledi

01.08.2022 14:33
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, Sahipata Kapalı Spor Salonunu inceledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapımı devam eden Sahipata Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapımı devam eden Sahipata Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Zeybek, yaptığı açıklamada, Sahipata Mahallesi'nin modern kapalı spor salonu kazanacağını belirtti.

Tesiste gençlerin birden fazla spor branşı yapacağını aktaran Zeybek, "Bizim en önemli önceliklerimizden birisi de gençlerimizin spor yaparak geleceğe yürümeleridir. İyi bir vatandaş olma noktasında manevi değer edinebilmelerinin başında spor geliyor. O bakımdan sporu çok önemsiyoruz, halka spor yaptırmayı, gençlere spor yaptırmayı çok önemsiyoruz. Tesisleşme noktasında böyle birçok sporun aynı anda yapılabileceği, farklı faaliyetlerin yapılabileceği salonları hizmete almak için çalışmalar yapıyoruz."ifadesini kullandı.

Zeybek, Sahipata Kapalı Spor Salonu'nun kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirterek desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Zeybek, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, Sahipata Kapalı Spor Salonunu inceledi - Son Dakika

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