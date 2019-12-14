Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Zeybek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oyunu kullandı.

Haberde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı karesini seçen Zeybek, sporda tercihini Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Abdullah Coşkun'un çektiği "Motokros heyecanı" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Zeybek, Anadolu Ajansının 3 kategoride düzenlediği oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını söyledi.

Beğendiği fotoğraflara oylarını verdiğini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmada yer alan fotoğrafları çeken muhabirler çok başarılı. Hayatın içinden çok güzel anları yakalamışlar. Bu fotoğrafların ülkemiz için bir değer olduğunu düşünüyorum. Biz de Afyonkarahisarlı olmamızdan dolayı spor dalında Dünya Motokros Şampiyonası'nda çekilen fotoğrafı tercih ettik. Ancak spor kategorisinde yer alan diğer fotoğraflar da çok güzel. Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mehmet Zeybek, İsrail, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu

Son Dakika Haberleri
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
19:24 Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
19:24 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]