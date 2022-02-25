Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ev ziyaretlerinde bulunuyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ev ziyaretlerinde bulunuyor

25.02.2022 18:35
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ev ziyaretlerinde bulunuyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor.

Zeybek, Tacıahmet Mahallesi'ndeki Balcı ile Havacık ailelerine ziyarette bulundu, çocuklara hediyeler verdi.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip hal ve hatırlarını soran Zeybek, yaptığı açıklamada, "Gönül köprülerimizi samimiyet ile inşa ediyoruz. Bugün Tacıahmet mahallemizde ikamet eden Sabire Balcı ve Aysel Havacık kardeşimizi ziyaret ettik. Sıcak çaylarını içip sohbetlerine ortak olduk. Bizleri en samimi şekilde bağrına basıp ağırlayan hemşehrimize yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Mehmet Zeybek'e eşi Sevim Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve eşi Fadime Öner'de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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