Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in acı günü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in 89 yaşında vefat eden babası Ali Zeybek, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Ali Zeybek'in cenazesi İmaret Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, Zeybek'in ailesi, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Zeybek'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Çayıbağ beldesindeki aile mezarlığında defnedildi.