Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Dinar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavganın silahlı saldırıya dönmesinden dolayı Van nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın hayatını kaybettiği,, bir vatandaşın da yaralandığını belirtildi.

Yaşanan olayın kendilerinde derin bir üzüntüye neden olduğunu ifade eden Zeybek, bu olay üzerinden "Türk-Kürt" gerginliği oluşturmak isteyenlere milletin fırsat vermeyeceği belirtildi.

Zeybek, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın bu olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sarısaç'ın 'Kürtler katlediliyor' şeklinde ifadesi de tamamen Türk ve Kürt kardeşlerimiz arasına nifak sokarak birliğimize leke getirmektedir.

Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar bu milletin gerçek savunucusu olamazlar. Sözde milletvekilinin, 'olayı duyan aile bireyleri ve akrabalar Afyonkarahisar'a gitmeye çalışıyor fakat Afyonkarahisar Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve savcısı gelin gerekli belgeleri imzalayın ve cenazenizi alın gidin. Zaten Afyonkarahisar'a kimliğinde Van yazan kimse alınmayacak boşuna uğraşmayın' açıklamaları tamamen hayal ürünüdür. Bu şahsın Kürt kardeşlerimizin ilimizde katledildiği yönündeki sözlerini şiddetle kınıyoruz. Olayda yaşamını yitiren kardeşimizin cenazesi Belediye tarafından tahsis edilen özel bir araçla gönderilmiştir. Sözde vekilin savunduğu siyasi üslubun nifak sokmadan öteye gitmediğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız. Gerçeği yansıtmayan açıklamalarla ilgili hukuki haklarımız saklıdır."