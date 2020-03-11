AFYONKARAHİSAR Belediyeden koronavirüse dezenfeksiyonlu çözüm - Son Dakika

Belediyeden koronavirüse dezenfeksiyonlu çözüm

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından koronavirüse yönelik halk otobüslerine dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi halk otobüslerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedeflendiği belirtilirken, bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halk otobüslerinin ilaçlandığı, çalışmaların periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, coronavirüse karşı önlemleri aldıklarını belirterek, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Önümüzdeki günlerde kamu binalarında, banka ATM'lerinde otobüs durakları vb toplu kullanım alanlarını dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.