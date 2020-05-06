Afyonkarahisar Belediyesi, 11 Mayıs'ta tedbirli açılacak berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte... - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 11 Mayıs'ta tedbirli olarak kentte hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförlerinin dükkanlarını ücretsiz dezenfekte edileceğini ve çalışanlara hijyen seti ile siperlikli maske hediye edeceklerini açıkladı.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, "11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak tüm berberlerimizin ve kuaförlerimizin dükkanlarını dezenfekte etmek için programımızı oluşturduk. Belli periyotlarda şehrimizdeki bütün berberlerimizin ve kuaförlerimizin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceğiz. Aynı zamanda kendilerine hijyen seti ve siperlikli maske hediye edeceğiz." ifadesini kullandı.