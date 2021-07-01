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Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı

01.07.2021 15:52
Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri iş makineleriyle yaptıkları kanal temizliği esnasında şehirler ve milletler arası fiber optik kablolarını koparınca 60 bine yakın internet abonesi yaklaşık 1,5 saat mağduriyet yaşadı.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri iş makineleriyle yaptıkları kanal temizliği esnasında şehirler ve milletler arası fiber optik kablolarını koparınca 60 bine yakın internet abonesi yaklaşık 1,5 saat mağduriyet yaşadı. Ayrıca TSK Entegre Muhabere Sistemi (TAFICS) kablosunun zarar görmesinin de son anda önüne geçildi.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede iş makineleri ile kanal, menfez temizleme çalışması yapan Afyonkarahisar Belediyesi Kanalizasyon Birimi ekipleri, karayoluna çıkan bölgedeki bir yağmur suyu kanalında menfez temizliği yaptığı esnada iş makinesi ile şehirler ve milletler arası fiber optik kablolarından birini kopardı, diğerine ise kısmi zarar verdi. Kablonun koptuğunu gören ekipler Türk Telekom'u arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine bölgeye Telekom ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler birisi kopan diğeri ise kısmi olarak zarar gören fiber optik kabloları tamir etmeye başladı. Çalışma esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Entegre Muhabere Sistemi (TAFICS) kablosunun zarar görmesinin önüne son anda geçildiği belirtildi. Kopan ve kısmi zarar gören fiber optik kablolardan dolayı kent genelinde yaklaşık 60 bin abonenin internet hatların gittiği ve internete erişim sağlayamadıkları belirtildi.

"Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri kazı esnasında iki adet kablomuza zarar vermiş"

Kabloların kopmasının ardından olay yerine gelen Türk Telekom Fiber Optik Arıza Onarım Bakım ekibinde görevli Gökhan Yahşi, olaydan dolayı kent genelindeki yaklaşık 60 bin abonenin mağduriyet yaşadığını ifade ederek, "Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri kazı esnasında iki adet kablomuza zarar vermiş. Birisini tamamen kopartmış. Bir kablo çok önemli, şehirler ve milletler arası hatlarımız vardı onda ve o tamamen kopmuş. İhbar üzerine olay yerine geldik ve onarıma başladık. Kriz çözülmüş durumda. Yaklaşık 1,5 saatlik bir internet kesintisi oldu. Şehrin 3'te biri etkilendi. Tahmini olarak 60 bin abone kesintiden etkilendi" diye konuştu.

"Alt yapı çalışmaları esnasında bu tür durumlarla karşılaşılabiliyor"

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar Belediyesi Kanalizasyon Birimi Müdürü Galip Tınas ise alt yapı çalışmaları esnasında bu tür durumlarla karşılaşılabildiğini kaydederek, kablolara iş makinesi ile yanlışlıkla zarar verildiğini dile getirdi. Olayın ardından yaşanan sorun üzerine hemen Türk Telekom yetkilileri ile bağlantıya geçildiğini ve olay yerine gelen ekipler duruma müdahale ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Türk Telekom ekiplerinin bölgedeki internet erişiminin normale dönmesi için yaptığı çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı
Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı
Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı
Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı
Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı

Türk Telekom, Fiber Optik, Karahisar, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediyesi 60 bin aboneyi internetsiz bıraktı - Son Dakika


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