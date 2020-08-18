Afyonkarahisar Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 11 milyon TL tutarında 31 yeni aracı belediye araç filosuna katarak dev bir yatırıma imza attı.

17 adet çöp kamyonu, 6 adet mini damperli çöp kamyoneti, 6 adet denetim aracı, 1 adet 8 bin litre kapasiteleri arazöz ve 1 adet vakumlu yol süpürme aracı için Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, çevre hizmetlerinde 11 Milyon TL tutarında yatırımı gerçekleştirerek, Afyonkarahisar halkının hizmetine sunduklarını ifade etti. Halka hizmet hakka hizmet olduğunu vurgu yapan Zeybek, temizlikle ilgili olarak daha öncesinde araç ihalesinin yapıldığını işçi ve yakıt giderlerinin belediyeye ait olduğunu hatırlattı. 2019 yılındaki ihalenin ardından temizlik araçlarını belediye olarak yapmak istediklerini söyleyen Zeybek, "İhale yapmadık. Araç alımı için fiyat araştırmasına geçtik. Uygun bir araç seçerek aldık. 17 büyük çöp kamyonu, 6 adet mini damperli çöp kamyoneti, 6 adet denetim aracı, 1 adet 8 bin litre kapasiteleri arazöz ve 1 adet de vakumlu yol süpürme aracı aldık. Bizim ihaleye ödediğimiz bir yıllık bedelin 2 yıl karşılığında kendini amorti edecek şekilde araç filosun oluşturalım istedik. Araçların toplam bedeli 11 Milyon TL civarında. Bu da bize şunu gösteriyor ki 2 yıllık ihale bedeli ile Afyonkarahisar Belediyemiz böyle bir araç filosuna sahip oldu. Bundan sonra yapacağımız temizlik işlerini kendi araçlarımız ve filomuz ile gerçekleştireceğiz. Bunların yanı sına asfalt şantiyemizde kullanılmak üzere 2 adet çekici si ile birlikte TIR aldık. Onların da üst yapıları tamamlandıktan sonra belediyemizin araç filosuna katmış olacağız" dedi.

Açıklamanın ardından protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak araçları halkın hizmetine sundu. Öte yandan protokol üyelerinin araçların başına geçmesiyle sona erdi.

Törene AK Parti Milletvekilleri Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner ve Süleyman Karakuş ile belediye birim müdürleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR