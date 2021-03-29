Afyonkarahisar Belediyesi forklifti işçi servisi yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi'nin işçilerini taşımak için bulduğu yöntem akıllara durgunluk verirken, belediye forklifti servis aracı gibi kullanarak işçileri aracın çatallarına konulan paletin üzerinde taşıdı. Komik bir o kadar da tehlikeli görüntüyü görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlginç olay, Devlet Bahçeli Parkı yanındaki hobi bahçeleri bölgesinde meydana geldi. Bahçede çalışan işçiler başka bir bölgeye gitmek için servis aracını değil forklifti kullandı. Forliftin sürücü kabinine operatör ile birlikte iki kişi otururken, iş makinesinin çatalı takılan paletin üzerine ise 3 kişi bindirildi. Paletin üzerinde ayakta durarak seyahat eden işçilerin o halini görenler ise hayretler içinde kaldı. İşçilerin seyahat için neden böyle bir yöntemi seçtikleri bilinmezken, iş güvenliğinin ve işçilerin canlarının hiçe sayılması çevredekiler tarafından tepkilere neden oldu. - AFYONKARAHİSAR