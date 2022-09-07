Afyonkarahisar Belediyesi'nden öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi'nden öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı

07.09.2022 17:08
Afyonkarahisar Belediyesi'nden öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 bin çocuğa çanta ve kırtasiye desteği verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 bin çocuğa çanta ve kırtasiye desteği verdi.

Çocuklara hediyelerini veren Belediye Başkanı Zeybek, öğrencilerden çok çalışıp vatana ve millete hayırlı bir birey olmalarını istedi.

Zeybek, "2 bin öğrenciye çanta, kalem, defter gibi araç gereçlerin bulunduğu malzemeleri teslim ettik. Öğrencilerden tek isteğimiz derslerine çalışıp başarılı olmaları. Destekler aynen devam edecek. Bu hafta içinde anaokulları eğitim öğretime açıldı. Bu vesile ile anne ve babalara, öğretmenlere ve öğrencilere başarılı bir yıl temenni ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediyesi'nden öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı - Son Dakika

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