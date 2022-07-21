Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden "anız yakmayın" uyarısı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden "anız yakmayın" uyarısı

21.07.2022 16:58
Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden "anız yakmayın" uyarısı

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, boş arazi, tarla ve bahçelerde anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, boş arazi, tarla ve bahçelerde anız yakılmaması uyarısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anız yakılmasının yasak olduğu ve para cezası uygulandığı belirtildi.

Anız yakma sonucu doğada bir çok zararların oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, "2872 sayılı Çevre Kanunu'na aykırı olarak anız yakanlar her dekar için 109,49 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılırken cezalar, Orman İşletme Müdürlükleri tarafından kesilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doğanın dengesinin bozulmaması ve doğal ekosisteme zarar veren, çevreye yayılan dumandan dolayı da insan sağlığını olumsuz etkileyen anız yangınlarına karşı hep birlikte mücadele edilmesi çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Karahisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 'anız yakmayın' uyarısı - Son Dakika

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