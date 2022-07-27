Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

27.07.2022 10:45
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Belediyesi, kentteki cadde ve sokaklarda kullandığı parke taşlarını kendi işçileriyle üretiyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, kentteki cadde ve sokaklarda kullandığı parke taşlarını kendi işçileriyle üretiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Belediyesi Beton Parke Bordür Tesisinde modern teknolojiyle günde 100 bin parke taşı ve bordür üretiyor. Kendi işçilerimizle ürettiğimiz parke taşları ve bordürler belediye bütçesine katkı sağlıyor. Belediyemiz, şehrimizin park, bahçe, yol ve kaldırımlarda kendi ürettiği beton ürünlerini kullanmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Afyonkarahisar'da karma sergi açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, "Afyonkarahisarlı Sanatçılar Karma Sergisi"nin açılışını yaptı.

Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, 44 eser yer alıyor.

Karakaş, açılışta sergiye katkı veren Afyonkarahisarlı sanatçılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Karma sergi, 19 Ağustos'a kadar açık kalacak.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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