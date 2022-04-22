Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı

22.04.2022 22:26

- Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı Mezarlıklar Birim Sorumlusu esnaf dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu Muhittin Ok, 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdıkları iddia...

- Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı

Mezarlıklar Birim Sorumlusu esnaf dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu Muhittin Ok, 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik yapılan operasyonda tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdığı 1 milyon 271 bin 900 lirasını iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, şahısların 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonun ardından mahkeme çıkarılan 9 kişiden Muhittin Ok ile birlikte Ş.A., G.C., G.A. ve G.Y., tutuklanırken, K.A., A.Y., T.A. ve E.G., hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında tutuklanan Ok'un, çağrı merkezinin sahibi ile arasında banka üzerinden para transferleri gerçekleştiği öne sürüldü.

Öte yandan Muhittin Ok'un, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Afyonkarahisar Temsilcisi de olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı
Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı
Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı
Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı

YORUMLAR
500
Germencik'te esnaf iftar verdi Germencik'te esnaf iftar verdi Ramazan sevinci Keles halkı ile paylaşıldı Ramazan sevinci Keles halkı ile paylaşıldı

Karahisar, Google, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 22:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement