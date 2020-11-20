Afyonkarahisar Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, kurumun ismini kullanarak iş insanları ile vatandaşlardan para toplamaya çalışan kişi ve kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı kişi veya kişiler tarafından belediyemizin ismi kullanarak iş adamlarından para toplanmaya çalışıldığına yönelik ihbarlara yenileri eklenmiştir. Son günlerde özellikle Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile başkan yardımcılarının adını kullanan kişi veya kişiler, çeşitli bahanelerle iş adamlarımızdan para toplamaya çalışmaktadırlar. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmaları ve bu kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşanların belediyemize veya güvenlik güçlerine haber vermeleri konusunda vatandaşlarımıza ve iş adamlarımıza çağrıda bulunuyoruz."