Afyonkarahisar Belediyesinden koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek için video - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesinden koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek için video

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve belediye personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek vermek için video çekti.

Afyonkarahisar Belediyesinden koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek için video, System.String[]

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve belediye personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek vermek için video çekti.

Otopark görevlisinden büro çalışanına, müdüründen aşçısına, zabıtasından itfaiyesine kadar her birimden belediye personeli, çektikleri videoda "Bizlerin sağlığı için çalışıyorsunuz, iyi ki varsınız", "Evde kalın, sağlıklı kalın" sözleriyle sağlık çalışanlarına destek verdi.

Belediye Başkanı Zeybek ise videoda, tüm sağlık personeline fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bizim sağlığımız için çalışıyorsunuz. Halkımızın sağlığı için çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız. Evde kal sağlıklı kal Afyonkarahisar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:00 Kaynak: AA

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