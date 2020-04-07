Afyonkarahisar Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarda yaptığı dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını artırdı.

Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı Afyonkarahisar'ın farklı noktalarında bulunan cadde, sokak, park ve bina önlerindeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.