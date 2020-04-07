Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Afyonkarahisar Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarda yaptığı dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını artırdı.
Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı Afyonkarahisar'ın farklı noktalarında bulunan cadde, sokak, park ve bina önlerindeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası