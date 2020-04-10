Afyonkarahisar Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki dezenfekte ve temizlik çalışmaları için hazırladığı video klip, belediyenin ve belediye başkanının sosyal medya hesaplarından yaklaşık 600 bin kişi tarafından görüntülendi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kovid-19 salgınına karşı halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte işlemleri sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'ın yöresel şivesiyle tasarladığı "dımıl dımıl yuduk" sloganıyla kentteki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını içeren video klip, Afyonkarahisar Belediyesi ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Video klip, 5 günde yaklaşık 600 bin kişi tarafından görüntülendi.

Büyük beğeni toplayan video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da beğenilerek paylaşıldı.

Paylaşılan müzikli videoda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye personelince köpüklü suyla cadde ve sokakların yıkanmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz ile beraber Afyonkarahisar'ımızın cadde ve sokaklarını temizlemeye ve dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Hem bir bahar temizliği hem de Kovid-19'la alakalı dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar'ımızda Kovid-19 salgını ile ilgili korkulan olmadı. Bundan sonra da olmaması için gayret sarf ediyoruz. Biz temizliğin birinci şart olduğuna inanıyoruz. Bunun için de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.