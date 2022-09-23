Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

23.09.2022 15:16
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Belediyesinin kentteki peyzaj çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar Belediyesinin kentteki peyzaj çalışmaları sürüyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki kara yollarının refüjleri ve kavşaklara dekoratif görseler yerleştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, "Çevreci bir anlayışla daha yeşil bir Afyonkarahisar için ağaçlandırmaya ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Şehrimiz giriş ve çıkışlarında bulvarlarında refüjlerinde yapılan ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesiyle güzel bir görüntü kazandırılıyor." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AGC'ye ziyarette bulundu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.

Yiğitbaşı, ziyarette AGC Başkanı Sezer Küçükkurt'dan dernek hakkında bilgi aldı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerinin olacağını aktaran Yiğitbaşı, "Dün Ankara'da bakanlıklarda temaslarımız oldu. İnşallah şehrimizle ilgili güzel şeyler olacak. Zaten güzel bir ivme var. Yerel medyamızın da bayrak, vatan, devlet ve millet ortak paydasında hiç şüphe etmeden birleşiyor olması bizleri son derece mutlu eden bir durum. Farklılıklarıyla birlikte ortak paydada buluşuyor olması nedeniyle yerel basınımızın her zaman yanındayız."ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Zeybek, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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