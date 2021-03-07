AFYONKARAHİSAR - Bir esnaf "askıda patates ve soğan" uygulaması başlattı - Son Dakika

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Esnaf Süleyman Ünsal'ın paketlenmiş patates ve soğanı dükkanın önüne koyması

Süleyman Ünsal'ın konuşması Afyonkarahisar'da bir esnaf "askıda patates ve soğan" uygulaması başlattı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir büfe işletmecisi askıda "patates ve soğan" uygulaması başlattı.

Süleyman Ünsal, (60) Ece Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki büfesinin önünde açtığı tezgahta ihtiyaç sahiplerinin alması için poşetlerle patates ve soğan hazırladı.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattığı kampanyadaki amacının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve faydalı olabilmek olduğunu söyledi.

Kampanyayı kendi inisiyatifince başlattığını dile getiren Ünsal, "Satın aldığım patates ve soğanları paketleyerek büfemin önündeki tezgaha bırakıyorum. Hatta birkaç vatandaş da destek olmak adına patates ve soğan alarak tezgaha koydular. Tek amacım gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek. Kesinlikle helaldir. İhtiyaç sahipleri çekinmeden gelip bu tezgahtan patates, soğan ihtiyacını alabilirler." ifadesini kullandı.