Afyonkarahisar bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış - Son Dakika
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Afyonkarahisar bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış

6 saat önce

Bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmışAFYONKARAHİSAR'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan D.S.'nin (44), kısmen yanmış cansız bedeni bulundu.

Bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış

AFYONKARAHİSAR'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan D.S.'nin (44), kısmen yanmış cansız bedeni bulundu. Polis D.S.'nin en son görüştüğü kamyon şoförü A.C.'yi gözaltına aldı. A.C. ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü D.S'yi ayrılmak isteyince bıçaklayarak öldürüp, cesedini yaktığını itiraf etti.

Kent merkezindeki bir kafeteryada çalışan, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi D.S., 11 Şubat günü gece mesaiden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar- Çobanlar karayolu üzerinde kadın cesedi olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, yol kenarındaki çukurda, vücudunun yarısı yanmış kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin, D.S.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerin incelemesi sonrası D.S.'nin cenazesi morga konuldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, kaybolduğu gün D.S.'nin en son kamyon şoförü A.C. ile görüştüğünü belirledi. Polis A.C.'yi gözaltına aldı. A.C. emniyetteki ifadesinde, D.S. ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. D.S. ayrılmak isteyince aralarında tartışma çıktığını, bu sırada kadını bıçaklayıp, öldürdüğünü itiraf etti. A.C., D.S.'nin tanınmaması için cesedini yaktığını belirtti.

A.C.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Afyonkarahisar bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış

Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:07 Kaynak: DHA
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