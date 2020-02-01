Afyonkarahisar biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı 5 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı 5 yaralı

10 dakika önce

Biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralıAFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde hasta taşıyan ambulansla 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı 5 yaralı, System.String[]

Biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde hasta taşıyan ambulansla 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Dinar- Sandıklı karayolunun eski Dinar Hastanesi kavşağında meydana geldi. Dinar'dan Eskişehir'e hasta nakli yapan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kızılören ilçesinde görevli, Ferhat Eryeğit (25) yönetimindeki 03 BF 720 resmi plakalı ambulans ile Burak Yıldırım (18) yönetimindeki 64 AAU 845 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Kaygısız (50) yönetimindeki 03 FR 034 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Burak Yıldırım ile ambulans şoförü Ferhat Eryeğit, sağlık personelleri Sabriye Uğur Kerem (37) ve Asuman Yıldırım (31) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Kaygısız yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı.

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada
(Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı Yerli otomobili bir de böyle görün TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 12:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]