Afyonkarahisar Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Olay, 26 Aralık saat 19.00'da Afyonkarahisar'ın merkez Gazlıgöl Caddesi'ndeki Özer Sitesi Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz bir kişi, N.K.'ya ait olan ve binanın bodrumunda bulunan bisikletini çaldı. Bisikletinin olmadığını 3 gün sonra fark eden N.K., apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çalındığını anladı. N.K. şüphelinin yakalanması için polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kimliği belirsiz şüphelinin apartmana girip, bodrum kata yöneldiği, oradaki bisikleti binanın girişine koyarak dışarı çıktığı görülüyor. Daha sonra çevreyi gözetledikten sonra tekrar apartmana giren hırsızın bisikleti alıp gidişi görüntülerde yer aldı.

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