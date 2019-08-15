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Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ceset bulundu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 gün önce öldüğü tahmin edilen 53 yaşındaki bir adamın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ceset bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 gün önce öldüğü tahmin edilen 53 yaşındaki bir adamın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin Bekirağa Mahallesinde meydana geldi. İki katlı binanın birinci katında elektronik tamirciliği yapan ve iş yerinde yalnız yaşayan Doğan Baykara'nın cesedi komşularının ihbarı üzerine bulundu. Çevrede oturan vatandaşlar olayı cam kenarından akan kan ve dışarı çıkan ağır kokuyu fark etti. Bina etrafını kontrol eden vatandaşlar, daha sonra polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, cesedi çıkarmak için eve ağızlarına maske takarak girdi. Çevredeki vatandaşlar da kıyafetleriyle burunlarını kapatmak zorunda kaldı. Polis ekiplerine, mahalle muhtarı da eşlik etti. Baykara'nın 3 gün önce öldüğünün belirleyen ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı. Baykara'nın cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
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