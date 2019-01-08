Afyonkarahisar Bu Köyde 3 Asırdır Kaz Yetiştiriliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyü halkı, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyü halkı, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Kışın 100-150 lira, yazın ise 70-80 lira arasında satılan kazlar ilçe halkı başta olmak üzere Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul gibi illerden yoğun rağbet görüyor.



Sandıklı'ya bağlı 70 haneli Dodurga köyünde oturanlar yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Köydeki her hane kuluçkasız doğal ortamda, yılda 50 ile 100 arasında kaz üretiyor. Köy genelinde kışın 2 bin, yazın ise 5 bine yakın kaz bulunuyor. Kışın tüketimi artan kazlar kışın 100-150 lira arasında, yazın ise 70-80 lira arasında satılıyor. Kazlar, ilçedeki vatandaşların yanı sıra Ankara, Antalya, Denizli, Antalya ve İstanbul gibi illerden otel ve vatandaşlar tarafından satın alınıyor.



'BU GELENEK 300 YILLIK VARDIR'



Köy sakinlerinden Yılmaz Demir (56), Bizim köyün kazı meşhurdur. Sulak alanda yetişir, lezzetlidir. Karı yiyince daha da lezzetli olur. Bu gelenek 300 yıllık vardır. Deden, nineden gelme. Antalya, Ankara, İstanbul gibi illerden gelen vatandaşlar toptan alıp, gider dedi.



'KIŞIN DAHA LEZZETLİ OLUYOR'



Dodurga Muhtarı Turan Eğilmez de Bizim köyümüzde bu kazlar 3 asırdır yetiştirilmekte. Doğal ortamda, kuluçkasız kendi kazlarımızdan üremedir. Köyümüzde 70 hane bulunmakta ve her hanede 50 ile 100 arasında kaz bulunmakta. Kazlarımız kış aylarında daha rağbet görmekte. Kışın daha lezzetli oluyor. Köyümüzün kazlarına ilçemiz ve başka illerden talepler oluyor. Yazın 70 ile 80 lira arasında satılan kazlar bu aylarda 100 ile 150 lira arasında satıldı. Köyümüz genelinde 2 bin civarında kazımız var diye konuştu.

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