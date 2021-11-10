AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle anıldı.
Kocatepe Park'ındaki tören, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.
Sirenlerin çaldığı sırada, yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.
Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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