Afyonkarahisar canlı hayvan kesim bahanesiyle 10 milyonluk dolandırıcılık yapan çete çökertildi - Son Dakika

Canlı hayvan kesim bahanesiyle 10 milyonluk dolandırıcılık yapan çete çökertildi

AFYONKARAHİSAR'da canlı hayvan kesim işiyle uğraştıklarını söyleyerek paravan şirket kurup, piyasayı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı belirlenen çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı baskında 13 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kesim işiyle uğraştığını söyleyerek, dolandırıcılık yapan çetenin çökertilmesi için çalışma başlattı. Hayvanlarını kestirmek için gelen kişilere piyasanın üzerinde para teklif eden şüphelilerin, ödemeyi nakit olarak yapacaklarını söyleyerek ikna ettiği, kesim yapıldıktan sonra nakit yerine banka hesaplarına EFT yapılacağını belirtip, güven verdikten sonra EFT işlemi yapılmış gibi gösterip dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurları oyalayıp, ikna etmeye çalışan şüphelilerin, ısrarcı olan mağdurlara da senet verme vaadinde bulunup, imza yetkisi olmayan kişiler tarafından doldurulup imzalanan senetler verdikleri, bu senetlere gerçek dışı isimler ve T.C. Kimlik Numarası yazdıkları anlaşılırken, günü gelip ödenmediğinde mağdurlar tarafından icraya konulan senetlere ilişkin ise "İmza benim değil, borç benim değil" diyerek kurtulmaya çalıştığı, bazı şüphelilerin gerçek kimlikleri yerine takma adlar kullandığı, yine şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı GSM hatları kullandığı ortaya çıkarıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen şüphelilerin bu yöntemle piyasayı 10 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık çetesi üyelerinin yakalanması için düğmeye basan ekipler, 25 Şubat'ta Afyonkarahisar merkezli Adana, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Afyonkarahisar'da 8, Antalya'da 3, Bursa'da 1 ve Adana'da 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise kurmuş oldukları paravan şirketlere ait 3 iş yeri reklam panosu, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çap ve miktarlarda tabanca fişeği, çek, senet, ambar fişi, şirket kaşesi, 4 sahte araç plakası ve çok sayıda şirketlere ait evrak ele geçirildi.

7'Sİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'a getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli 28 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 3'ü de adli kontrolle bırakıldı. 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.