Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

27 dakika önce

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAFYONKARAHİSAR'da çıktığı iki katlı binanın çatısından inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR'da çıktığı iki katlı binanın çatısından inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şuhut ilçesinde meydana geldi. Bir kedinin çıktığı iki katlı binanın çatısından inemediğini gören vatandaşlar durumu Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaştı. İtfaiye ekiplerini gören kedi başta ürktü. Daha sonra ekipler kediyi mama vererek sakinleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma operasyonunun ardından kedi itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Kaldırım üzerine bırakılan kedi koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:22 Kaynak: DHA
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