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Afyonkarahisar Çelik Kasa Çetesi 'Sağdıç Ne Ettin' Operasyonuyla Çökertildi

55 dakika önce

Çelik kasa çetesi 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla çökertildiAfyonkarahisar ve Mersin'de çelik kasaları açarak 490 bin liralık nakit ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen organize suç çetesi, polisin titiz çalışmasıyla çökertildi.

Afyonkarahisar Çelik Kasa Çetesi 'Sağdıç Ne Ettin' Operasyonuyla Çökertildi, System.String[]
Çelik kasa çetesi 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla çökertildi

Afyonkarahisar ve Mersin'de çelik kasaları açarak 490 bin liralık nakit ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen organize suç çetesi, polisin titiz çalışmasıyla çökertildi. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tek tek tespit edilen 12 şüpheliden 11'i Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da, 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, firari bir şüpheli ise aranıyor.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu 27 Ocak'ta Ö.K.'nin evindeki çelik kasada bulunan yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucunda şüphelilerin organize suç çetesi olduğu, genellikle ev ve iş yerlerindeki çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin daha önce Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ikametteki çelik kasadan toplam 100 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası, 31 Mart'ta da Afyonkarahisar'da B.T.'nin iş yerindeki çelik kasadan yaklaşık 90 bin liralık hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıkarıldı. 24 noktadaki 57 kameradan alınan 187 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin bir kısmının İstanbul'da, bir kısmının da Ankara'da olduğunu tespit etti.

Takibe aldıkları şüphelilerin telefon görüşmelerinde birbirlerine 'Sağdıç' diye seslendiğini belirleyen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sağdıç ne ettin' adını verdiği operasyon için harekete geçti. Operasyon kapsamında 1 Nisan günü Ankara'da Ş.S., Z.A., F.G. ve O.A. yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da yaptığı ortak operasyonda ise A.O., H.G., E.P. ve M.G. de İstanbul'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. Bu şüphelilere yardımcı olduğu ve ortak hareket ettiği tespit edilen Y.Ş., A.T. ve N.A. ise Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Son operasyonda yakalanan 7 şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. N.A. ve A.T. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı çeşitli malzemeler de ele geçirilirken, olaylara karıştığı belirlenen Z.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:51 Kaynak: DHA
Mersin, Afyon, Güncel
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