Afyonkarahisar Çelik Kasa Çetesi 'Sağdıç Ne Ettin' Operasyonuyla Çökertildi

Çelik kasa çetesi 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla çökertildi Afyonkarahisar
ve Mersin
'de çelik kasaları açarak 490 bin liralık nakit ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen organize suç çetesi, polisin titiz çalışmasıyla çökertildi. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tek tek tespit edilen 12 şüpheliden 11'i Ankara
, İstanbul
ve Afyonkarahisar'da, 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, firari bir şüpheli ise aranıyor. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, bu 27 Ocak'ta Ö.K.'nin evindeki çelik kasada bulunan yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucunda şüphelilerin organize suç çetesi olduğu, genellikle ev ve iş yerlerindeki çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.
Şüphelilerin daha önce Mersin'in Tarsus
ilçesinde bir ikametteki çelik kasadan toplam 100 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası, 31 Mart'ta da Afyonkarahisar'da B.T.'nin iş yerindeki çelik kasadan yaklaşık 90 bin liralık hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıkarıldı. 24 noktadaki 57 kameradan alınan 187 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin bir kısmının İstanbul'da, bir kısmının da Ankara'da olduğunu tespit etti.
Takibe aldıkları şüphelilerin telefon görüşmelerinde birbirlerine 'Sağdıç' diye seslendiğini belirleyen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 'Sağdıç ne ettin' adını verdiği operasyon için harekete geçti. Operasyon kapsamında 1 Nisan
günü Ankara'da Ş.S., Z.A., F.G. ve O.A. yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan
'da yaptığı ortak operasyonda ise A.O., H.G., E.P. ve M.G. de İstanbul'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. Bu şüphelilere yardımcı olduğu ve ortak hareket ettiği tespit edilen Y.Ş., A.T. ve N.A. ise Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Son operasyonda yakalanan 7 şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. N.A. ve A.T. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı çeşitli malzemeler de ele geçirilirken, olaylara karıştığı belirlenen Z.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.